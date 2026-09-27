राजस्थान में 8 गांवों के 2 हजार परिवार होंगे शिफ्ट, कहां मिलेगी जमीन और क्यों?

रामगढ़-विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर-1 में बसे भैरूपुरा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया भी चल रही है। गांव के 208 परिवारों में से अब तक 146 परिवारों को नकद राशि की पहली और 16 परिवारों को दूसरी किश्त मिल चुकी है। पहली किश्त के रूप में तीन लाख और दूसरी किश्त के रूप में साढ़े सात लाख रुपए खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। शेष साढ़े चार लाख रुपए की एफडी करवाई जाएगी। बजट के अभाव में शेष परिवारों को राशि नहीं मिल पाई है। भीमगंज और बाड़ा धूंधला गांवों को भी टाइगर रिजर्व से विस्थापित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। दोनों गांवों के ग्रामीणों के विकल्प फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है।