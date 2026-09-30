Bundi News: तीन साल में तीन करोड़ का मादक पदार्थ पकड़ा, लेकिन नहीं टूटा तस्करों का नेटवर्क

बूंदी. जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद मादक पदार्थों की सप्लाई पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। बीते तीन साल में पुलिस ने करीब तीन करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 113 प्रकरण दर्ज कर 117 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद नशे का नेटवर्क लगातार सक्रिय है और इसकी पहुंच गांवों की ढाणियों से लेकर शहर की गलियों तक बनी हुई है। गांजा, डोडा चूरा, स्मैक, चरस और अफीम जैसे मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आए हैं। तस्कर पुलिस से बचने के लिए सुनसान रास्तों और वाहनों में बनाए गए गुप्त बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई मामलों में लग्जरी वाहनों से नशीले पदार्थों की खेप ले जाते आरोपी पकड़े गए हैं। कुछ मामलों में पुलिस टीमों पर फायङ्क्षरग की घटनाएं भी सामने आई हैं।