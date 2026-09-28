Bundi News : राजस्थान में विकास का मॉडल बनेगा बूंदी, ऐसा स्वरूप देने के होंगे प्रयास- बिरला

बिरला ने कहा कि आने वाले समय में बूंदी के विकास को ऐसा स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा, जो राजस्थान में विकास का मॉडल बने। शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास और जनसेवा को और गति देनी है। कार्यक्रम की शुरूआत में सभापति भरत शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, केशवरायपाटन की पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने संबोधित किया। पूर्व विधायक ओमप्रकाश शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष कुंजबिहारी बील्या, हेमराज नागर, भंवरलाल शर्मा, कालूलाल जांगिड़, छीतरलाल राणा, शौकीनचंद राठौर, जिला महामंत्री राधेश्याम गुर्जर मंचासीन रहे। सभापति भरत की अगुवाई में पार्षदों ने बिरला का अभिनंदन किया। संचालन जिला महामंत्री योगेंद्र शृंगी ने किया। पार्षद सुरेश अग्रवाल ने आभार जताया। इस दौरान उप सभापति संजय भूटानी, भाजपा नेता मौजी नुवाल, गोपाल लाठी आदि मौजूद थे।