Bundi News: चार साल से छुट्टी के इंतजार में खाकी, स्टाफ की कमी बनी सबसे बड़ा रोड़ा

बूंदी. अपराध और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में दिन-रात जुटे पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना चार साल बाद भी धरातल पर नहीं लौट सकी है। जवानों को तनाव से राहत और परिवार के लिए समय देने के उद्देश्य से तत्कालीन डीजीपी ने 2022 में अजमेर के गेगल थाने से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। सफल परिणाम के बाद इसे अन्य जिलों में लागू किया गया। बाद पायलट प्रोजेक्ट धीरे-धीरे फाइलों में सिमट गया। बूंदी में भी जनवरी 2023 में सदर थाने से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद व्यवस्था बंद हो गई। इसके बाद दोबारा इसे नियमित रूप से लागू नहीं किया जा सका।