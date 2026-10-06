Bundi News : हर महीने दो शनिवार स्कूल में बस्ता नहीं, हुनर और मस्ती का संगम

बूंदी. सरकारी स्कूलों में अब हर महीने दो शनिवार बच्चों के लिए कुछ अलग सीखने और करने के दिन होंगे। इन दिनों बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ नहीं होगा, बल्कि स्कूल में खेल, हुनर, रचनात्मक गतिविधियों और नई सीख का माहौल होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की शैक्षणिक सत्र 2026-27 की नई गाइडलाइन के तहत जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में ‘नो बैग डे-संभावनाओं का शनिवार’ नए स्वरूप में मनाया जाएगा। परिषद की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बार मनोरंजन के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। जिले के 1249 स्कूलों के विद्यार्थियों को उम्र और कक्षा के अनुसार पांच समूहों में बांटा गया है। कक्षा 1-2 के बच्चों को ‘अंकुर’, 3-5 को ‘प्रवेश’, 6-8 को ‘दिशा’, 9-10 को ‘क्षितिज’ और 11-12 को ‘उन्नति’ समूह में रखा गया है।