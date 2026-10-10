Bundi News : बूंदी सरप्लस वाटर डिस्ट्रिक्ट है, हर 12 घंटे में मिल रहा है पानी: मुख्य सचिव

उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोडऩे, कार्यों का नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इससे पूर्व बूंदी पहुंचने पर मुख्य सचिव का जिला कलक्टर हरफूल ङ्क्षसह यादव, पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, एडीएम एच.डी.ङ्क्षसह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारू ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। पुलिस जवानों ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। बैठक में कार्यवाहक संभागीय आयुक्त व कोटा कलक्टर पीयूष समारिया, कोटा रैंज के आईजी हरेंद्र महावर भी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने साइबर थाने में स्वागत कक्ष,अनुसंधान कक्ष का अवलोकन किया। दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति, कार्य प्रणाली, अनुसंधान, आरोपियों की गिरफ्तारी और विभिन्न पोर्टलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह मेरा पांचवां साइबर थाना है। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण फोकस एरिया है कि देश में साइबर क्राइम कम हो। राजस्थान के कुछ जिलों कोटा, अलवर, जयपुर, डीग में हाई साइबर क्राइम रेट है,उसकी तुलना में बूंदी में केस लोड कम है और हैंडङ्क्षलग अच्छी है, स्थिति संतोषजनक है। साइबर धोखाधड़ी में बैंकों और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाकर और समय पर जानकारी साझा कर पीडि़तों की मेहनत की कमाई बचाई जा सकती है।