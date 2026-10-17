छापेमारी के दौरान दूसरी महिला के घर से मिला था MP का करोड़पति कांस्टेबल, उज्जैन के विवादित सौदे में भी नाम

लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि विवेचना के दौरान फिरोज की और भी सम्पत्तियों (Head Constable Firoz Khan property) का पता चला है। इसमें सहयोगी रोशनी वर्मा के नाम ग्राम राजोदा (देवास) स्थित 1.15 हेक्टेयर कृषि भूमि, साहिल ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से शक्ति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था देवास द्वारा विकसित शक्ति नगर कॉलोनी का प्लॉट, परिचित नफीस खान, राधागंज देवास के नाम प्लॉट, अन्य परिचित रानू कुशवाह आदर्श नगर देवास के नाम ग्राम लोहाना देवास में 0.305 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदने के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार अभी तक की जांच में आरोपी द्वारा स्वयं, सहयोगियों, फर्म व परिवार के नाम से 38 अचल सामने आई है। गाइडलाइन के अनुसार इनकी कीमत 12,97,05,901 (लगभग 13 करोड़) रुपए है। वर्तमान बाजार कीमत 35,46,46,768.(35 करोड़ से अधिक) रुपए आंकी गई है। इस प्रकार अभी तक आरोपी द्वारा 15,52,02,923 रुपए का व्यय चल/अचल सम्पत्ति पर किया जाना पाया गया है।