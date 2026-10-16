फोन बंद कर लिया था पर दुष्कर्मी आसाराम को नहीं छोड़ा, पुलिस अधिकारी का बड़ा कबूलनामा

Asaram : दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम अभी पैरोल पर है। उसे 20 दिन के लिए छोड़ा गया है। आसाराम को हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद जेल से रिहा ​किया गया। इस तथाकथित बाबा को सन 2013 में दुष्कर्म केस में एमपी के इंदौर से पकड़ा गया था। आसाराम को अपने खिलाफ केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी की आशंका सताने लगी थी। उसने बचने की हर संभव कोशिश की। आसाराम का बेटा नारायण साईं खुलकर सामने आ गया। बाबा के करोड़ों अनुयायी थे जिनमें से कई लोगों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी धमकाया। मामले में राजस्थान कैडर के एक आईपीएस को भी धमकी दी गई, उनपर कई प्रकार के दबाव डाले। हालांकि वे जरा नहीं घबराए। आईपीएस ने अपना फोन ही बंद कर लिया पर आसाराम को जरा सी भी रियायत नहीं दी। बाद में किताब लिखकर उसकी करतूतों का पर्दाफाश किया।