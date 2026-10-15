‘फिल्म में तो देखेंगे उज्ज्वल-ज्योति, असली वाले इंदौर आ गए’, प्रहार को लेकर निकम का खास संदेश

विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने 26/11 के चर्चित केस में एकमात्र आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ा और उसे फांसी तक पहुंचाया। केस की गंभीरता को देखते हुए उज्ज्वल निकम को सरकार ने जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। करीब तीन दशकों के अपने वकालत जीवन में निकम ने 628 से अधिक अपराधियों को उम्र कैद और 37 को फांसी की सजा दिलाई थी। इनमें गैंगस्टर अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद मिल चुकी है। इसी तरह ताहिर मर्चेंट और फिरोज राशिद खान को भी फांसी की सजा दिलवाई थी। भारत सरकार ने 2016 में उनके कानून के प्रति योगदान के लिए चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 'पद्मश्री' दिया था। 2024 में भाजपा ने उन्हें मुंबई उत्तर सेंट्रल सीट से चुनाव में उतारा था, लेकिन वे हार गए थे। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था।