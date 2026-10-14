इंदौर के पुलिस आरक्षक ने पत्नि-मां और महिला को कर दिया मालामाल, 6 करोड़ की मिली सपंत्ति

आवेदक द्वारा विपुस्था, लोकायुक्त इंदौर संभाग इंदौर में पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर से लगातार अनुपस्थित है। वह पुलिस विभाग में पदस्थ होने का प्रभाव बताकर देवास क्षेत्र में विवादित जमीनों, प्लॉटों एवं सम्पत्ति संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करता है। अन्य व्यक्तियों के माध्यम से विवादित जमीन और प्लॉट के लेन-देन से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित है। उनके द्वारा अपनी पत्नि, माताजी एवं अन्य महिला रोशनी वर्मा के नाम विभिन्न सम्पत्ति विगत कुछ समय में क्रय की गई है। उनके पास अनेक वाहन भी है। प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान के द्वारा लकडी का कारोबार भी किया जाता है तथा अवैध साधनों से उनके द्वारा अनेक अनुपातहीन सम्पत्तियां कय की गई है। आरोपी द्वारा अपने आदर्श नगर स्थित निवास के पास में नवीन आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है।