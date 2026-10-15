15 साल में ही उजड़ गए गरीबों के आशियाने, इंदौर में टूटेंगे 2024 फ्लैट, नए घर के लिए देने होंगे 2 लाख

जेएनएनयूआरएम के तहत वर्ष 2010 में गांधी नगर क्षेत्र में बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी। नैनोद के खसरा क्रमांक 305/1 के 3.42 हेक्टर एवं बड़ा बांगड़दा के खसरा क्रमांक 285 के 4.340 हेक्टर आबंटित भूमि पर यह बिल्डिंग बनाई गई? जिनमें 2024 फ्लैट बने हैं। इन बिल्डिंग में सीपी शेखर नगर, साउथ तोड़ा और भूरी टेकरी के लोगों को शिफ्ट किया गया है। पिछले महीने 13 सितंबर की रात को एक चार मंजिला बिल्डिंग के भूतल पर बने फ्लैट में जमीन अचानक धंस गई थी। फ्लैट में रहने वाले कन्हैया खराटे अपने परिवार सहित 1 से 2 फीट के गड्ढे में समा गए थे। हादसे के बाद मौके पर एमआइसी मेंबर राजेंद्र राठौर और अश्विनी शुक्ल सहित निगम के अफसर पहुंचे थे, जिन्होंने बिल्डिंगों की हालत को देख तोड़कर फिर से बनाने का फैसला लिया था।