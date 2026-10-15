Raja Raghuvanshi Case: मुस्कान के बाद अब सोनम की बारी ? 510 दिन पहले की राजा की हत्या, ‘रेनकोट’ बनेगा बड़ा सबूत

सोनम को दो सप्ताह से अधिक समय तक लापता रहने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया और बाद में हिरासत में पूछताछ के लिए मेघालय स्थानांतरित कर दिया गया था। बताया जाता है कि उसने अपने भाई को फोन करके अपनी लोकेशन की जानकारी दी थी। 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सोनम ने मेघालय में हनीमून के दौरान तीन अनुबंधित हत्यारों को काम पर रखकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। बाद में सोनम जमानत पर बाहर आ गई थी लेकिन फिलहाल अभी वो जेल में बंद है। इस केस में 94 गवाहों को रखा गया। है। इनके आधार पर ही कोर्ट अपना फैसला तय करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या मेरठ की मुस्कान की तरह ही सोनम को भी मृत्युदंड मिलेगा या फिर उसको कोर्ट से राहत मिलेगी।