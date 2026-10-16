बेटी के जन्म पर फ्री होगी डिलीवरी, इंदौर की डॉक्टर ने आजीवन जारी रखने का लिया संकल्प

उनका कहना है कि बचपन से ही बेटियों के प्रति उनका प्रेम असीम है। पिताजी अशोक कुमार जाट शिक्षक थे, उन्होंने समाज में विरोध की परवाह ना करते हुए मुझे मेडिकल की पढ़ाई कराई। माताजी कुसुम घरेलू महिला थी जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती थीं। जबलपुर में पढ़ाई करते समय से ठान लिया कि अपने जीवन में बच्चियों को आगे बढ़ाने में जुटी रहेंगी। पति डॉ. जयेश के साथ सालभर पहले अस्पताल शुरू किया जिसका उद्देश्य कमाई नहीं सेवा है। ओपीडी में नाम मात्र की फीस ली जाती है और कई बार जरूरतमंद महिलाओं को छूट दी जाती है।