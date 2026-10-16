16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

बेटी के जन्म पर फ्री होगी डिलीवरी, इंदौर की डॉक्टर ने आजीवन जारी रखने का लिया संकल्प

Free delivery: इंदौर के एक हॉस्पिटल ने नवरात्र में जन्मी बेटियों की डिलीवरी पूरी तरह मुफ्त करने की अनूठी पहल की है। चार दिन में तीन बेटियों का जन्म हो चुका है और यह योजना आजीवन जारी रहेगी।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 16, 2026

न्यू बॉर्न बेबी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

न्यू बॉर्न बेबी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Indore news:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में नवरात्र में एक अस्पताल ने अनूठी पहल की। यहां पर अस्पताल ने फैसला लिया है कि नवरात्र के नौ दिन में अगर बेटी जन्म लेगी तो पूरी डिलीवरी फ्री होगी। डिस्चार्ज होने तक अस्पताल प्रबंधन खुद सारा खर्च उठाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर चार दिन में तीन बेटियों ने जन्म लिया है। अस्पताल प्रबंधक ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि आजीवन ये योजना जारी करेगी। ये पहल राऊ के मैक्स हिल मल्टीस्पेश्यलिटी हॉस्पिटल ने की है। अस्पताल का संचालन डॉ. गायत्री चौधरी करती हैं।

उनका कहना है कि बचपन से ही बेटियों के प्रति उनका प्रेम असीम है। पिताजी अशोक कुमार जाट शिक्षक थे, उन्होंने समाज में विरोध की परवाह ना करते हुए मुझे मेडिकल की पढ़ाई कराई। माताजी कुसुम घरेलू महिला थी जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती थीं। जबलपुर में पढ़ाई करते समय से ठान लिया कि अपने जीवन में बच्चियों को आगे बढ़ाने में जुटी रहेंगी। पति डॉ. जयेश के साथ सालभर पहले अस्पताल शुरू किया जिसका उद्देश्य कमाई नहीं सेवा है। ओपीडी में नाम मात्र की फीस ली जाती है और कई बार जरूरतमंद महिलाओं को छूट दी जाती है।

मैंने सोचा और पति ने दी मंजूरी

डॉ. गायत्री के मुताबिक मेरे मन में आया था कि नवरात्र में जितनी भी बेटियां होंगी उनके परिजनों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। मैंने जैसे ही अपने पति से यह आइडिया शेयर किया उन्होंने तुरंत ही लागू करने की बात कही। उनकी स्वीकृति के बाद हमने तय किया कि नार्मल डिलेवरी हो या ऑपरेशन से डिलेवरी हो हम नवरात्र में जन्म लेने वाली बेटी के परिवार से कोई फीस नहीं लेंगे। अब ये तय किया है कि जब तक मां-बच्ची को डिस्चार्ज नहीं किया जाता। उसके टीके का पैसा भी नहीं लिया जाएगा। ये पहल अब आजीवन जारी रहेगी।

उऩका कहना है कि इस काम के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि बेटी के जन्म पर परिवार को आर्थिक चिंता के बजाय खुशियां मनाने का अवसर मिले। बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए और समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना जरूरी है। हम चाहते हैं कि इस छोटी-सी पहल से दूसरे लोग भी प्रेरित हों और बेटियों के स्वागत के लिए आगे आएं। हमारे लिए यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि बेटी के जन्म को सम्मान देने और परिवार की खुशी में सहभागी बनने का प्रयास है।

खुद को नपुंसक बताने आसाराम ने लगाई थी कई तिकड़में पर नहीं माने अफसर, ऐसे खोली पोल

ये भी पढ़ें
Asaram Bapu

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 02:24 pm

Published on:

16 Oct 2026 02:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बेटी के जन्म पर फ्री होगी डिलीवरी, इंदौर की डॉक्टर ने आजीवन जारी रखने का लिया संकल्प

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुद को नपुंसक बताने आसाराम ने लगाई थी कई तिकड़में पर नहीं माने अफसर, ऐसे खोली पोल

Asaram Bapu
इंदौर

‘फिल्म में तो देखेंगे उज्ज्वल-ज्योति, असली वाले इंदौर आ गए’, प्रहार को लेकर निकम का खास संदेश

Prahar The Ujjwal Nikam Story
इंदौर

Raja Raghuvanshi Case: मुस्कान के बाद अब सोनम की बारी ? 510 दिन पहले की राजा की हत्या, ‘रेनकोट’ बनेगा बड़ा सबूत

राजा रघुवंशी- सोनम रधुवंशी फोटो (Photo Source - Patrika)
इंदौर

15 साल में ही उजड़ गए गरीबों के आशियाने, इंदौर में टूटेंगे 2024 फ्लैट, नए घर के लिए देने होंगे 2 लाख

indore flats demolition new housing project
इंदौर

नीचे चंबल नदी, ऊपर डगमगाती रही स्कूल बस, महु में ट्रक की टक्कर से अटकी 35 बच्चों की सांसें

Chambal Bridge Accident
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.