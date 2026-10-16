खुद को नपुंसक बताने आसाराम ने लगाई थी कई तिकड़में पर नहीं माने अफसर, ऐसे खोली पोल

राजस्थान कैडर के आईपीएस अजयपाल लांबा ने आसाराम मामले पर गनिंग फॉर द गॉडमैन : द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कॉन्विक्शन ( Gunning for the Godman: The True Story Behind Asaram Bapu’s Conviction ) नामक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं। आईपीएस अजयपाल लांबा तब जोधपुर के डीसीपी थे। वे आसाराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की कमान संभाल रहे थे। दुष्कर्म ​की शिकायत दर्ज होने से लेकर मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने तक आरोपी ने खूब नाटक किए। आईपीएस अजयपाल लांबा ने अपनी पुस्तक में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि आसाराम से जब सख्ती से पूछताछ की तभी उसने अपनी गलती स्वीकार की थी। पर बाद में कोर्ट में वह मुकरने लगा था।