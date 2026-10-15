मनचाहा जीवनसाथी पाने की आस्था, नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र

Maa Katyayani puja vidhi mantra: शारदीय नवरात्रि के छठवा दिन मां कात्यायनी की पूजा का होता है। माता कात्यायनी को योद्धा देवी माना जाता है। मां कात्यायनी का नाम ऋषि कात्या के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने उनका पालन-पोषण किया था। माता को सिंह पर सवार दिखाया गया है। उनके दोनों हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं है। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के अध्याय 2 के अनुसार, श्रीकृष्ण की पत्नी माता रुक्मिणी और ब्रज की गोपियों ने आदर्श जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया था। तब से यह मान्यता है कि अविवाहित युवतियां यदि मां कात्यायनी का व्रत करती हैं तो उन्हें भी श्रीकृष्ण की तरह पति मिल सकता है।