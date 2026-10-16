नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा विधि और मंत्र, जानें क्यों उन्हें कहा जाता है ‘शुभंकरी’?

Maa Kalaratri Puja Vidhi Mantra: देवीभाग्वत पुराण बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के सातवां दिन मां कालरात्रि की आराधना का माना जाता है। कालिख के समान स्वरूप होने के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति चमकती है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। विभिन्न मान्यताओं की अनुसार, दुर्गा मां यह स्वरूप अत्यंत उग्र तथा भयंकर होता है। माता को 'शुभंकरी' के नाम से भी पूजा जाता है।