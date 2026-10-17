Durga Ashtami 2026: किस रंग से मिलेगी मां दुर्गा की कृपा? जानें पूजा का खास मंत्र

Durga Ashtami 2026: नवरात्रि का आंठवा दिन यानी दुर्गा अष्टमी बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस साल, 18 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:27 बजे से दुर्गा अष्टमी का शुभ अवसर मनाया जाएगा और 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे खत्म होगा। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर सुबह 6:24 बजे से 10:51 बजे तक रहेगा। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के युद्ध स्वरुप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महिषासुर से युद्ध के लिए देवी-देवताओं ने उन्हें अस्त्र-शस्त्र प्रदान किया था। पूर्वी भारत में इस दिन धूमधाम से मनाया जाता है।