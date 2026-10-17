17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म-कर्म

Durga Ashtami 2026: किस रंग से मिलेगी मां दुर्गा की कृपा? जानें पूजा का खास मंत्र

Durga Ashtami 2026: महा-अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा में कौन-से मंत्र जपें और किस रंग के कपड़े पहनें? जानिए शुभ रंग, मूल मंत्र और देवी की स्तुति।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Oct 17, 2026

durga ashtami 2026 mantra shubh colour

Durga Ashtami 2026: जानें महा-अष्टमी की पूजा का खास मंत्र (फोटो सोर्स- chatgpt)

Durga Ashtami 2026: नवरात्रि का आंठवा दिन यानी दुर्गा अष्टमी बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस साल, 18 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:27 बजे से दुर्गा अष्टमी का शुभ अवसर मनाया जाएगा और 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे खत्म होगा। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर सुबह 6:24 बजे से 10:51 बजे तक रहेगा। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के युद्ध स्वरुप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महिषासुर से युद्ध के लिए देवी-देवताओं ने उन्हें अस्त्र-शस्त्र प्रदान किया था। पूर्वी भारत में इस दिन धूमधाम से मनाया जाता है।

महागौरी का किया जाता है आह्वान

इस भक्त देवी दुर्गा के आठवें रूप, देवी महागौरी के रूप की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां महागौरी अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का संचार करती हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली मां महागौरी पवित्रता, करुणा और शांति की प्रतीक हैं। शास्त्रों में इनकी आयु आठ साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं जिस कारण श्वेताम्बरधरा भी कहा गया है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है।

महागौरी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र

श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेताम्बरधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोदया॥

दुर्गा अष्टमी के लिए मुख शुभ मंत्र

महागौरी का मूल मंत्र- ॐ देवी महागौर्यै नमः॥

स्तुति मंत्र-या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

ध्यान मंत्र- श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेताम्बर धरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा॥

सर्व मंगल मंत्र (देवी मंत्र)- सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते॥

दुर्गा बीज मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे॥

दुर्गा अष्टमी के दिन के लिए शुभ रंग

दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के लिए गुलाबी या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। गुलाबी रंग सार्वभौमिक प्रेम, स्नेह, करुणा और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। महागौरी की पूजा में इस रंग के वस्त्र धारण करने या अर्पित करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुछ परंपराओं में इस दिन बैंगनी रंग का भी विशेष महत्व होता है, जो आध्यात्मिकता, उन्नति और आकांक्षाओं पर विजय का प्रतीक है।

Ashtami 2026: अष्टमी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ 48 मिनट का यह मुहूर्त, शीघ्र फल दे सकती हैं मां भगवती

ये भी पढ़ें
durgaji

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 07:17 pm

Published on:

17 Oct 2026 07:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Durga Ashtami 2026: किस रंग से मिलेगी मां दुर्गा की कृपा? जानें पूजा का खास मंत्र

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा विधि और मंत्र, जानें क्यों उन्हें कहा जाता है ‘शुभंकरी’?

maa kalaratri puja vidhi mantra navratri day seven
धर्म-कर्म

मनचाहा जीवनसाथी पाने की आस्था, नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र

maa katyayani puja vidhi mantra marriage blessings
धर्म-कर्म

Kalighat Kali Temple: कोलकाता के कालीघाट में विराजीं हैं मां काली, देवी सती के दाहिने पैर की चार अंगुलियां गिरने की मान्यता

कालीघाट
राष्ट्रीय

नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख की चाह होगी पूरी, जानें आरती का सही तरीका और मंत्र

maa skandamata puja vidhi mantra aarti correct method
धर्म-कर्म

नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा के साथ खरीदारी का भी शुभ संयोग, अंतिम 6 दिनों में बनेंगे खास योग

shardiya navratri 2026 shubh yog dusshera for shopping dates
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.