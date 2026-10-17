Ashtami 2026 : राशि अनुसार कन्या पूजन से मिल सकती है धन संपत्ति, जानें अष्टमी की भेंट

Ashtami 2026 : नवरात्र पर्व की समापन बेला करीब आ चुकी है। आज सप्तमी से 3 प्रमुख तिथियों की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में अब महा अष्टमी और महा नवमी मनाई जाएगी। इन दोनों तिथियों पर यज्ञ, हवन के साथ देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। उन्हें भोजन भी कराया जाता है। कन्याओं को दान भी दिया जाता है। वर्तमान में कन्या पूजन में गिफ्ट देने का चलन है। उन्हें अपनी राशि के अनुसार भेंट देने से शुभ फलों में वृद्धि हो सकती है। इससे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है।