लक्ष्मण पिता नगला भाभर, कांतिलाल, बापू, गबरु ने तलवार और नेपू, बाबू, रमेश, सेतु, शंभु, देवला अपने हाथ में लट्ठ लेकर अपने साथियों कमल मईडा, भीमा भाभर और प्रेमसिंह देवदा के साथ एकमत होकर आए थे। फरियादी सीता ने बताया कि उसके पिता मोहन को लक्ष्मण ने तलवार की सिर पर और बाये तरफ कंधे पर मारी तथा उसके बड़े पापा रावजी को शंभू पिता वरसिंगभाभर ने अपने लट्ठ से मारी, चोट कमर, पीठ व पेट पर लगी। इन लोगों के मारपीट करने से डर के कारण उसका भाई शंकर, मगन और काका गुलाब वहां से खेतों में भागने लगे तो इन सभी लोगों ने उसके भाइयों और काका का पीछा किया। नेपू और बाबू ने उसके भाई शंकर को पकड़ लिया तथा लक्ष्मण ने अपने हाथ में ली हुई तलवार से उसके गले व छाती पर मारी जिससे चोट लगकर शंकर जमीन पर गिर पड़ा तथा सेतु और शंभू ने मगन को पकड़ा और कांतिलाल ने अपने हाथ मे ली हुई तलवार से मगन के गले व छाती पर मारी जिससे चोट लगकर मगन जमीन पर गिर पडा। शंभू पिता देवा भाभर व देवला ने उसके काका गुलाब को पकड़ा और बापू व गबरु ने उनके हाथों मे ली हुई तलवार से उसके काका गुलाव को गले पर और मुंह पर मारी। उसके काका गुलाब चोट लगकर जमीन पर गिर पड़े। मारने वाले सभी लोग वहां से भाग गए।