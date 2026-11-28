जिले में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार-शनिवार की रात में पुलिस ने जिलेभर में कांबिंग गश्त करके अपराधियों, वाटंरियों और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ की। यह गश्त शुक्रवार की रात से शुरू हुई जो शनिवार की सुबह तक चली। इस दौरान लंबे सय से फरार 38 स्थायी वारंटी, 62 गिरफ्तारी वारंट तामील करवाए गए। एसपी अमित कुमार ने बताया रात में निकले अमले में सारे जिले और अनुभाग के अफसरों के साथ ही थानों के ड्यूटी अफसर, जवान शामिल रहे। एएसपी विवेककुमार लाल के मार्गदर्शन में एसडीओपी रतलाम किशोर पाटनवाला, सीएसपी जावरा युवराज सिंह चौहान, एसडीओपी सैलाना लेखराज मीणा, एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय, एसडीओपी आलोट पल्लवी गौर, डीएसपी गायत्री सोनी, डीएसपी आनंद स्वरूप सोनी के नेतृत्व में संबंधित थाना प्रभारी एवं थाने के पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर गुंडे बदमाशों, वारंटियों, असामाजिक तत्व पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त की।