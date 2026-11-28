क्षेत्र टोटल कम्पनी डायरेक्टर 25 लाख वाले केंद्रीय कर्मी

जनपद पंचायत, आलोट 30 05 24 01

जनपद पंचायत, बाजना 47 35 11 01

जनपद पंचायत, जावरा 34 09 25 00

जनपद पंचायत, पिपलौदा 41 18 21 02

जनपद पंचायत, रतलाम 116 43 69 04

जनपद पंचायत, सैलाना 33 23 10 00

नगर निगम, रतलाम 154 43 100 11

नगर पालिका, जावरा 35 02 31 00

नगर परिषद्, धामनोद 09 01 08 00

नगर परिषद्, आलोट 10 00 10 00

नगर परिषद्, बड़ावदा 03 00 03 00

नगर परिषद्, नामली 06 02 03 01

नगर परिषद्, सैलाना 08 01 06 01

नगर परिषद्, ताल 04 00 04 00