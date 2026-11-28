रतलाम। लगातार दूसरे दिन छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना अभिभावकों तक पहुंची तो शुक्रवार को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया। तहसीलदार कुलभूषण शर्मा और डीपीसी अखिलेश राजपूत छात्रावास पहुंचे। उन्होंने वार्डन और छात्राओं से चर्चा की। कुछ छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रावटी स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया गया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सभी को सामान्य बताया।