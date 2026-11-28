इसके बाद नागरिकों ने सेजावता-भूतेड़ा मार्ग की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि सड़क बजट में शामिल है। कलेक्टर ने निर्माण कार्य का फॉलोअप कर जल्द काम कराने के प्रयास करने को कहा। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कलेक्टर ने बड़ावदा के अस्पताल भवन में टीकाकरण शुरू कराने के निर्देश दिए। एंबुलेंस सेवा के लिए व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने की बात कही। बड़ावदा को टप्पा तहसील से पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज खुलने से जिले में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ी है। शिविर में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, एसपी अमित कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी, एसडीएम विवेक सोनकर, नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना कुमावत सहित जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी मौजूद रहे।