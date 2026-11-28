दरअसल, नीमच जिला अनिवार्य हॉलमार्किंग की श्रेणी में शामिल है। यहां ज्वेलर्स के लिए वैध बीआईएस हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन के बिना सोने के आभूषण बेचना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ प्रतिष्ठानों पर बिना वैध रजिस्ट्रेशन अथवा फर्जी हॉलमार्क के साथ ज्वेलरी बेचने की शिकायत भोपाल ब्रांच ऑफिस को मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने करीब 12 अधिकारियों और कर्मचारियों की तीन टीमें गठित कीं। शुक्रवार को टीमें नीमच पहुंचीं और शहर के रामबाबू ज्वेलर्स, आरआर ज्वेलर्स तथा जेम्स स्क्वायर सहित तीन प्रतिष्ठानों पर एक साथ जांच अभियान शुरू किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से सराफा बाजार में हलचल मच गई। अधिकारी प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सोने के आभूषणों और उनसे संबंधित दस्तावेजों की जांच में जुटे रहे।