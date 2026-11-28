हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और ग्राम पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे। भानपुरा नगर परिषद की दमकल ने भी पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब दो से तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मकान में ही पंचर बनाने की दुकान भी संचालित होती थी। मौके पर सरपंच प्रतिनिधि जयसिंह गौड़, पूर्व सरपंच मदन भट्ट, जनपद प्रतिनिधि निर्भय मीणा और सचिव विनोद गोस्वामी व्यवस्थाएं संभालते रहे। एसडीओपी विजय कुमार यादव, तहसीलदार मुकेश निगम, थाना प्रभारी विनय बुंदेला और गैस एजेंसी संचालक प्रेम पहाड़िया सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने मौका पंचनामा बनाकर प्रकरण दर्ज किया।