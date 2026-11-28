केवल सरकार और व्यवस्था को दोषी ठहराकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वाहन का रखरखाव, तेज गति, यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही भी हादसों के बड़े कारण हैं। बार-बार पर्यटन स्थलों पर जाना, केवल दिखावे और अपनी हैसियत जताने के लिए अनावश्यक यात्राएं करना भी सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ाता है। इसका असर विशेषकर युवा पीढ़ी पर दिखाई देता है। समाज और परिवार को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। अभिभावक अपने बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और जीवन का महत्व समझाने की जिम्मेदारी निभाएं। एक सड़क हादसा केवल एक व्यक्ति की जान नहीं लेता, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन लेता है। जिस घर का चिराग बुझता है, उस परिवार की पीड़ा जीवनभर समाप्त नहीं होती। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की सख्ती, परिवहन विभाग की जवाबदेही और नागरिकों का अनुशासन तीनों जरूरी हैं। आखिर कब तक सड़कें विकास की पहचान के साथ-साथ असमय मौतों का कारण भी बनती रहेंगी?