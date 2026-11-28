रहवासियों के अनुसार बानर टोली में शामिल यह नर बंदर अन्य बंदरों के साथ विचरण कर रहा है। उसके व्यवहार में फिलहाल पागलपन जैसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद उसका डरावना हावभाव और छतों पर लगातार उछल-कूद करना लोगों की चिंता का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों का मानना है कि पहले उत्पाती बंदर और इस नर बंदर के बीच अक्सर झगड़ा होता था। ऐसे में उन्हें आशंका है कि लड़ाई के दौरान यदि उत्पाती बंदर ने इसे काटा होगा तो यह भी संक्रमित हो सकता है और लोगों पर हमला कर सकता है।