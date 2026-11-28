ठंड से बचने के लिए शरीर को पर्याप्त गर्म रखना जरूरी है। नागरिक गर्म कपड़ों के साथ टोपी, मफलर, दस्ताने, मोजे और जूते पहनें। सुबह और शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें तथा मौसम संबंधी सूचनाओं पर नजर रखें। भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करें। विटामिन-सी से भरपूर फल-सब्जियां और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं। कमरे में हीटर चलाते समय हवा के आवागमन की व्यवस्था बनाए रखें।