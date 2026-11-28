इसके बाद 112 वाहन की मदद से दोनों घायलों को शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल मनोज को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपचार के दौरान मनोज ने भी दम तोड़ दिया। कालूखेड़ा थाना पुलिस ने फरार टैंकर चालक की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगाई हैं। पुलिस ने टैंकर की पहचान कर ली है। बाद में टेंकर चालक को पकड़ा और पूछताछ शुरू की, चालक के अनुसार छात्रों की अन्य एक अन्य बाइक से टक्कर हुई थी। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच करेगी।