Ratlam news : नृशंस हत्या कर झाडिय़ों में फैंका युवक का शव, पत्नी घर से फरार

सरवन थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने बताया मृतक पांच भाइयों में सबसे बड़ा था और सभी भाई गांव में अलग-अलग रहते हैं। सबसे छोटे दो भाई अनिल और सुनील माता-पिता के साथ रहते हैं। भीमसिंह मंगलवार की दोपहर के बाद से गायब था। मृतक के भाई केसरसिंह ने बताया कि मृतक भीमसिंह की पत्नी ललिता (38) मंगलवार की शाम को दूसरे भाई रकमलाल के यहां पहुंची थी। उसका कहना था कि भीमसिंह दोपहर में आभूषण लेकर सामान लेने के लिए दानपुर गए थे। अब तक नहीं लौटे और न ही फोन लग रहा है। इस पर सभी परिजनों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। फोन भी किया किंतु स्वीच ऑफ मिला। रात में नहीं मिलने पर सुबह फिर से सभी ने उसे ढूंढना शुरू किया तो सुबह करीब 10 बजे भीमसिंह के घर करीब दो सौ फीट दूर नाले के किनारे झाडिय़ों में भीमसिंहपड़ा मिला। उसके गले और सीने पर धारदार हथियार से गहरे घाव थे। पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया।