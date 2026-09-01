योग: हरतालिका तीज-श्रीगणेश चतुर्थी एक दिन

जन्माष्टमी से शुरू होगा पर्वों का सिलसिला

4 सितंबर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्रद्धालु दिनभर व्रत रखेंगे और रात में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय पूजा-अर्चना करेंगे। मंदिरों में झांकियां सजेंगी और मध्यरात्रि में नंदलाल के जन्मोत्सव के साथ उत्सव का माहौल बनेगा। 7 सितंबर को अजा एकादशी, 8 सितंबर को भौम प्रदोष और 9 सितंबर को मासिक शिवरात्रि रहेगी। लगातार तीन दिनों तक धार्मिक आयोजनों का सिलसिला बना रहेगा।