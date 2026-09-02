सीसीटीवी कैमरे की जद में गंगा जलिया मंदिर, तार फेंसिंग भी होगी

रतलाम. अशोकनगर ग्रीन सिटी के पास स्थित गंगा जलिया मंदिर की प्रतिमा खंडित करने पर मचे बवाल और हिंदू संगठनों के तीव्र विरोध के बाद दूसरे दिन भी प्रशासन और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने मंदिर और इससे लगे पेड़ के साथ ही एक अन्य पेड़ पर दोपहर में ही सीसीटीवी कैमरे लगवाकर इसका एसेस अपने पास रख लिया। इससे यहां पर असामाजिक तत्वों या आने-जाने वालों की गतिविधियों की निगरानी रखी जा सके। चूं्कि मंदिर और बावड़ी निजी जमीन पर होने से प्रशासन ने भूमि मालिक से दूरभाष पर चर्चा की। भूमि मालिक ने यहां स्वयं तार फेंसिंग करवाने की सहमति दी जबकि इस मंदिर से कुछ दूरी पर लोहे का गेट लगवाने की भी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ मंगलवार को यहां प्राण प्रतिष्ठा करवाने की पूरी तैयारी नहीं होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू संगठनों ने इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। अब पूरी तैयारी होने के बाद यहां प्राण प्रतिष्ठा करने की अलग से तारीख तय की जाएगी।