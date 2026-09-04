कलेक्टर ने तालाब का पानी चखा, बोले- स्वाद हिमालयन ड्रिंकिंग जैसा स्वाद

हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से शिवगढ़ वन परिक्षेत्र में लगभग 859 हैक्टेयर क्षेत्र में सघन वन विकसित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में लगभग 2 लाख पौधों का रोपण एवं रखरखाव किया गया है। साथ ही बीजारोपण के माध्यम से 3 लाख से अधिक पौधों की नर्सरी तैयार की गई है। नर्सरी कार्य में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्थानीय महिलाओं की सहभागिता है। इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। आगामी चरण में एक लाख और पौधों के रोपण की तैयारी की जा रही है। आगामी वर्षों में 5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है।