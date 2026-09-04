महू-नीमच हाईवे पर भीषण हादसा, यात्री बस पलटी, 28 घायल

बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान ने बताया हादसा उस समय हुआ जब अजमेर से नाासिक तक चलने वाली स्लीपर कोच बस रात करीब एक बजे रत्तागिरी फंटे के यहां पहुंची। बारिश के बीच चालक का बस पर नियंत्रण नहीं रहा और वह टर्न वाले हिस्से में पहुंचते ही स्लीप होने लगी। चालक ने उसे संभालने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ और बस पलटी खा गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल और एंबुलेंस को मौके पर भेजकर स्वयं भी पहुंचे। यात्रियों को बस से निकालकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सभी भर्ती घायलों की हालत ठीक है।