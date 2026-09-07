रतलाम में ई-स्कूटी विस्फोट ने उजाड़ा परिवार, 13 दिन के अंदर घर सूना कर गई मां-बेटी, अंतिम संस्कार में रो पड़ा परिवार

Ratlam news:मधयप्रदेश के रतलाम शहर विंध्यवासिनी कॉलोनी में 19 अगस्त की तड़के ई-स्कूटी में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी ने परिवार को उजाड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी बिंदु कुंवर (36) ने इंदौर के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 13 दिन पहले उनकी 16 वर्षीय छोटी बेटी अंतिम की भी मौत हो चुकी थी। हादसे में बड़ी बेटी विजय लक्ष्मी (20) सुरक्षित है। मां-बेटी की मौत से परिवार में मातम के साथ आक्रोश भी फैल गया। शोक में डूबे परिजन, राजपूत समाज और करणी सेना के कार्यकर्ता माणक चौक स्थित वारिवो ई-स्कूटी शोरूम पहुंचे। यहां पर मां का शव रखकर प्रदर्शन किया गया।