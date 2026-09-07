7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम में ई-स्कूटी विस्फोट ने उजाड़ा परिवार, 13 दिन के अंदर घर सूना कर गई मां-बेटी, अंतिम संस्कार में रो पड़ा परिवार

E-scooter explosion: ई-स्कूटी में विस्फोट से मां बिंदु कुंवर की मौत हो गई, जबकि उनकी छोटी बेटी अंतिम की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Sep 07, 2026

ई स्कूटी में विस्फोट प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

ई स्कूटी में विस्फोट प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Ratlam news:मधयप्रदेश के रतलाम शहर विंध्यवासिनी कॉलोनी में 19 अगस्त की तड़के ई-स्कूटी में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी ने परिवार को उजाड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी बिंदु कुंवर (36) ने इंदौर के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 13 दिन पहले उनकी 16 वर्षीय छोटी बेटी अंतिम की भी मौत हो चुकी थी। हादसे में बड़ी बेटी विजय लक्ष्मी (20) सुरक्षित है। मां-बेटी की मौत से परिवार में मातम के साथ आक्रोश भी फैल गया। शोक में डूबे परिजन, राजपूत समाज और करणी सेना के कार्यकर्ता माणक चौक स्थित वारिवो ई-स्कूटी शोरूम पहुंचे। यहां पर मां का शव रखकर प्रदर्शन किया गया।

10 लाख मिलेगी आर्थिक सहायता

प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए हादसे की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। करीब तीन घंटे चले प्रदर्शन के बाद ई-स्कूटी संचालक की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी। बताया जाता है कि इसमें 8 लाख रुपए का चेक और 2 लाख रुपए नकद शामिल हैं। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर सहमत हुए। मामले में दीनदयालनगर टीआई अनुराग यादव के अनुसार ई-स्कूटी संचालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

2026 में पहले भी हो चुके बड़े हादसे

शहडोल: 29 मार्च को धनपुरी में चार्जिंग पर लगी ई-स्कूटी की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। आग में बेटी की शादी का सामान, सोना-चांदी, नकदी, दो बाइक और ई-स्कूटी समेत घरेलू सामान जल गया।

छतरपुरः 30 मार्च को भेलसी गांव में चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी में आग लग गई। आग ने पास खड़ी दूसरी स्कूटी और साइकिल को भी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाई, लेकिन दो स्कूटी और एक साइकिल जलकर राख हो गई।

अनूपपुरः 22 अप्रेल को धनगवां गांव में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में अचानक धमाका हुआ और घर में आग लग गई। आग में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन समेत लाखों का घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया।

कटनी: 27 अप्रेल को कॉलेज जा रही छात्रा की चलती ई-स्कूटी में अचानक आग लग गई। सागर पुल पर अचानक स्कूटी आग का गोला बन गई। छात्रा ने समय रहते स्कूटी से कूदकर जान बचाई थी। हादसे से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।

भोपालः मई में रचनानगर स्थित आवासीय परिसर में इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने से पास खड़ी एसयूवी भी चपेट में आ गई। दमकल और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।

इंदौरः 9 मई को द्वारकापुरी क्षेत्र के ई-रिक्शा गोदाम में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट के अनुसार आग बैटरी ब्लास्ट से शुरू हुई। देखते ही देखते कई ई-रिक्शा और बैटरियां जल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया था।

दे दी आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन के बाद करणी सेना और परिजनों ने जिलाधीश के नाम तहसीलदार कुलभूषण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इसमें उच्चस्तरीय फॉरेंसिक जांच, दोषियों पर कार्रवाई, संबंधित मॉडल की बिक्री पर रोक, इलाज का खर्च दिलाने तथा विजय लक्ष्मी को अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक सहायता देने की मांग की। तहसीलदार ने बताया कि बिंदु कुंवर झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में आंगनवाडी कार्यकर्ता थीं।

Rajgarh News: ई-चालान की फर्जी लिंक खोलते ही शुरू हुई साइबर ठगी, 4 महीने में डेढ़ लाख रुपये गंवाए

ये भी पढ़ें
CYBER FRAUD

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2026 07:44 am

Published on:

07 Sept 2026 07:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में ई-स्कूटी विस्फोट ने उजाड़ा परिवार, 13 दिन के अंदर घर सूना कर गई मां-बेटी, अंतिम संस्कार में रो पड़ा परिवार

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ratlam News : माहौल बिगाड़ा तो दर्ज होगा मुकदमा, जेल जाना पड़ेगा

ratlam news
रतलाम

अक्षर साधना के लिए दांव पर लगाई जिंदगी, लेकिन रुकने नहीं दिया पढ़ाने का सफर

Teachers Day
रतलाम

Ratlam कलेक्टर ने तालाब का पानी चखा, बोले- स्वाद हिमालयन ड्रिंकिंग जैसा स्वाद

ratlam news
रतलाम

महू-नीमच हाईवे पर भीषण हादसा, यात्री बस पलटी, 28 घायल

ratlam news
रतलाम

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: आज रात रतलाम में यहां मचेगी कान्हा के जन्म की धूम

Shri Krishna Janmashtami news ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.