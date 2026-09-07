Ratlam : आइटीआइ करने में अब आड़े नहीं आएगी पैसों की कमी

महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से आइटीआइ के सहयोग से शिविर लगाया था। बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन आइटीआइ के लिए करवाया गया। इनमें से पांच बालिकाओं को अंतिम रूप से चयनित किया और उनकी फीस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम देने का निर्णय किया गया। ये वे लड़कियां हैं जो आइटीआइ में प्रवेश तो ले चुकी है, किंतु इन्हें अपनी नियमित फीस जमा करने के बीच परिवार की आर्थिक तंगी सामने आने लगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन, सहायक संचालक भारती दांगी, आईटीआई से नोडल प्राचार्य एवं महिला आईटीआई से प्राचार्य उपस्थित थे।