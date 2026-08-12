त्योहारों में ऑनलाइन ठगी से बचें, पुलिस ने किया अलर्ट

रतलाम. आगामी दिनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव सहित तमाम त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में इस समय ऑनलाइन खरीदी पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इस ऑनलाइन खरीदी और समय का ठगी करने वाले फायदा उठा सकते हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके आम लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है।