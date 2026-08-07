21 करोड़ की साइबर ठगी का ‘एकाउंट हैंडलर’ इंजीनियर गिरफ्तार

रतलाम/ग्वालियर। चार्टर्ड एकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से 21.05 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में राज्य साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रतलाम निवासी मैकेनिकल इंजीनियर अंकित वर्मा (31) को गिरफ्तार किया है।



जांच में सामने आया कि वह शाजापुर के जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय और साइबर ठगी के सरगनाओं के बीच अहम कड़ी था। वह ठगी की रकम को बैंक खातों से निकालकर क्रिप्टोकरेंसी में बदलने का काम करता था और इसके बदले दो प्रतिशत कमीशन लेता था।