Ratlam news: राशन गड़बड़ी, विक्रेता दंपती पर एफआईआर के निर्देश

30 कट्टे गेहूं से भरे किए जब्त

जांच में वाहन से 50 किलोग्राम क्षमता के 30 जूट के बारदाने (गेहूं से भरे) और एक तौल कांटा जब्त किया गया। जब्त सामग्री को प्राथमिक कृषि साख समिति बाजना के विक्रेता पन्नालाल टांक को सौंपा गया, जबकि वाहन मोहन चरपोटा को सुपुर्द किया गया। जांच के दौरान, उपभोक्ताओं और गढ़ीगमना के ग्रामवासियों ने बयान में बताया कि उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण का कार्य रीना टांक और उनके पति मुकेश टांक द्वारा किया जाता है।