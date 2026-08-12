निरंकारी महिला संत समागम में दिया संदेश

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रतलाम. वार्षिक निरंकारी महिला संत समागम गुरु नानक धाम, सिंधु नगर में हुआ। कार्यक्रम में उज्जैन ज़ोन की 16 शाखाओं की महिला, बहनों व साध-संगत के साथ-साथ सभी शाखाओं के मुखी महात्माओं सहित लगभग 600 भक्तों ने सहभागिता की। बालिकाओं और बहनों ने गीत, कविता पाठ, भजनों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दीं तथा सतगुरु की ज्ञान रूप शिक्षाओं को नाटक के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सुंदर जीवन जीने का संदेश दिया। मीडिया प्रभारी प्रतापसिंह चरपोटा ने बताया कि जयपुर ज़ोन की सुशीला शर्मा ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जो सहन कर लेता है, वह सब कुछ पा लेता है। ज़ोनल इंचार्ज राजकुमार गनवानी ने आभार माना।