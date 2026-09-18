NTA ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए जारी की UGC-NET जून 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर की

UGC-NET जून 2026: इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की फाइनल आंसर की जारी, photo source@ANI
UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए आयोजित UGC-NET जून 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी हैं। ये आंसर की आधिकारिक वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ पर उपलब्ध करा दी गई हैं। NTA के डायरेक्टर (परीक्षा) द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यह परीक्षा 9 और 10 सितंबर, 2026 को देश भर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।
एजेंसी ने इससे पहले 16 अगस्त, 2026 को परीक्षा के आयोजन के संबंध में एक सूचना जारी की थी। इन तीन विषयों के लिए UGC-NET का जून 2026 चक्र कंप्यूटर-आधारित मोड में बड़ी संख्या में केंद्रों पर आयोजित किया गया था ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और अपने संबंधित विषयों की फाइनल आंसर की देख सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल है; लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार के होम पेज पर "Click to View Final Answer Key" (फाइनल आंसर की देखने के लिए क्लिक करें) बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करने पर संबंधित विषय की आंसर की दिखाई देगी।
फाइनल आंसर की जारी करना UGC-NET की मूल्यांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता निर्धारित करता है। एक बार आंसर की को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, एजेंसी उम्मीदवारों द्वारा दर्ज किए गए उत्तरों और आधिकारिक आंसर की के आधार पर परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करती है।
NTA का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है, और फ़ाइनल आंसर की प्रदर्शित करने से उम्मीदवारों को आधिकारिक संस्करणों के साथ अपने उत्तरों का मिलान करने की सुविधा मिलती है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे 'कीज़' (उत्तर कुंजी) को ध्यान से देखें और नतीजे की घोषणा व अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में आगे की सूचनाओं पर नज़र रखें। एजेंसी ने फिर से कहा है कि सभी आधिकारिक जानकारी सिर्फ तय वेबसाइट के जरिए ही दी जाएगी और उम्मीदवारों को अपडेट के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए।
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