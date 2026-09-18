NTA ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए जारी की UGC-NET जून 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर की

NTA का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है, और फ़ाइनल आंसर की प्रदर्शित करने से उम्मीदवारों को आधिकारिक संस्करणों के साथ अपने उत्तरों का मिलान करने की सुविधा मिलती है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे 'कीज़' (उत्तर कुंजी) को ध्यान से देखें और नतीजे की घोषणा व अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में आगे की सूचनाओं पर नज़र रखें। एजेंसी ने फिर से कहा है कि सभी आधिकारिक जानकारी सिर्फ तय वेबसाइट के जरिए ही दी जाएगी और उम्मीदवारों को अपडेट के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए।