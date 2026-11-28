जब वन विभाग की टीम प्लांटेशन का काम करा रही थी तब सुबह जंगल माफिया और उनके करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन वे बिना किसी से बात किए वापस लौट गए। इसके बाद दोपहर को फिर से जंगल माफिया व उनके लोग वापस लौटे और महिलाओं और बच्चों को आगे कर विवाद करने की कोशिश की। इस दौरान माफियाओं और उनके लोगों ने गोपन से वन अमले पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हुए पथराव को देखकर निजी जेसीबी का चालक अपने वाहन को लेकर फोर्स अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागकर बचे।