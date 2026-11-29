पुलिस की पूछताछ में आरोपी करण सिंह ने बताया कि 27 नवंबर की शाम करीब 6 बजे उसने सेवढ़ा मेला दिखाने के बहाने युवती को बुलाया। वो प्रेमिका और भतीजे विजय के साथ बाइक पर वहां से निकले और रात में संसीगढ़ के पास एक खेत में युवती के साथ दुष्कर्म किया। विजय सड़क पर निगरानी कर रहा था। वहीं पर करण ने युवती की गला घोंटकर हत्या की और फिर विजय के साथ बाइक पर शव को लेकर रात में 8 किमी दूर फरदुआ मोड़ पर लेकर पहुंचा। हत्या का हादसा दिखाने के लिए उन्होंने शव को बाइक से करीब 10 फीट तक घसीटा और फिर वहीं पर छोड़कर फरार हो गए थे।