भिण्ड. जिंदगीभर बच्चों को शिक्षा देने वाली सरकारी शिक्षिका आज खुद गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में परिवार का कोई सदस्य उनके साथ खड़ा नहीं है। पति पहले ही साथ छोड़ चुका है। बच्चे नहीं थे, इसलिए महिला मायके में रहने लगी, लेकिन वहां भी सहारा नहीं मिला। आखिरकार उन्हें अकेले किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। अब कैंसर से पीड़ित महिला के इलाज की जिम्मेदारी मोहल्ले के पड़ोसियों ने उठा रखी है। महिला शिक्षक ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वह उनके परिजन को समझाइश दें जिससे उनके इलाज में मदद मिल सके।