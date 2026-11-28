नगर परिषद ने ट्रेचिंग ग्राउंड में जैविक खाद तैयार करने के लिए कंपोस्ट पिट, फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर स्थापित किए हैं। इन सभी केंद्रों की क्षमता पांच टन प्रतिदिन (टीपीडी) बताई गई है। एमआरएफ सेंटर में सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करके गीले कचरे से जैविक खाद तथा सूखे कचरे से उपयोगी सामग्री तैयार की जानी थी। लेकिन यहां लगी मशीनें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। इसी तरह कंपोस्ट खाद बनाने का प्लांट भी संचालित नहीं हो रहा है। यदि इस व्यवस्था को नियमित रूप से शुरू किया जाता तो किसानों को जैविक खाद उपलब्ध होने के साथ नगर परिषद की आय बढ़ाने का भी रास्ता खुल सकता था।