हाल ही में अलवर में 33 लाख के 114 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए, जिन्हें मालिकों को लौटाए गए
राजस्थान में मोबाइल फोन गुम या चोरी होने के बाद उसे वापस पाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस होने के बावजूद पुलिस सभी फोन बरामद नहीं कर पा रही है। प्रदेश में अब तक 2,13,836 मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। इनमें से 1,46,599 मोबाइल ट्रेस हुए, जबकि पुलिस 71,254 मोबाइल ही बरामद कर उनके मालिकों को लौटा सकी। इस तरह ट्रेस हुए मोबाइल की रिकवरी दर 48.60 फीसदी है। यानी 75,345 मोबाइल फोन अब भी बरामद होने बाकी हैं।
मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में राजस्थान की स्थिति दिल्ली से बेहतर है, लेकिन उत्तर प्रदेश से पीछे है। उत्तर प्रदेश में ट्रेस हुए मोबाइल में से 50.44 फीसदी फोन बरामद किए गए हैं। वहीं राजस्थान में यह आंकड़ा 48.60 फीसदी और उत्तराखंड में 44.14 फीसदी है।
दिल्ली में मोबाइल रिकवरी की स्थिति सबसे अलग है। यहां 11 लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक किए गए और करीब 6.88 लाख मोबाइल ट्रेस भी हुए, लेकिन इनमें से केवल 59,217 मोबाइल ही बरामद हो सके। दिल्ली में रिकवरी दर महज 8.6 फीसदी है।
केंद्रीय दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में अब तक 64.63 लाख से अधिक मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। इनमें करीब 39.91 लाख मोबाइल ट्रेस हुए हैं, जबकि 15.08 लाख मोबाइल ही बरामद हो सके। देश में मोबाइल रिकवरी की औसत दर करीब 37.8 फीसदी है। इस लिहाज से राजस्थान की रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हालांकि, प्रदेश में ट्रेस हुए हजारों मोबाइल अब भी अपने मालिकों तक नहीं पहुंच पाए हैं।
मोबाइल बरामदगी के मामले में अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम 3.0 के तहत कार्रवाई करते हुए 114 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने सीईआईआर (CEIR) पोर्टल की मदद से मोबाइल फोन ट्रेस किए और उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया।
मोबाइल फोन चोरी होने या गुम होने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही सिम कार्ड बंद करवाएं, ताकि कोई व्यक्ति ओटीपी, कॉल या अन्य जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। संचार साथी पोर्टल पर मोबाइल के आईएमईआई (IMEI) नंबर के जरिए फोन ब्लॉक कराया जा सकता है।
इसके अलावा मोबाइल से जुड़े बैंकिंग ऐप, यूपीआई और दूसरे जरूरी खातों के पासवर्ड बदल दें। मोबाइल वापस मिलने पर संचार साथी पोर्टल के माध्यम से उसे अनब्लॉक कराया जा सकता है।
|राज्य
|मोबाइल ब्लॉक
|मोबाइल ट्रेस
|मोबाइल बरामद
|दिल्ली
|11,00,920
|6,88,188
|59,217
|राजस्थान
|2,13,836
|1,46,599
|71,254
|उत्तर प्रदेश
|6,07,816
|3,69,361
|1,86,318
|उत्तराखंड
|51,833
|31,927
|14,092
|झारखंड
|45,474
|30,257
|8,931
|अंडमान-निकोबार
|1,68,368
|1,12,388
|28,783
|लक्षद्वीप
|2,106
|1,446
|888
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