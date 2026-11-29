राजस्थान में मोबाइल फोन गुम या चोरी होने के बाद उसे वापस पाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस होने के बावजूद पुलिस सभी फोन बरामद नहीं कर पा रही है। प्रदेश में अब तक 2,13,836 मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। इनमें से 1,46,599 मोबाइल ट्रेस हुए, जबकि पुलिस 71,254 मोबाइल ही बरामद कर उनके मालिकों को लौटा सकी। इस तरह ट्रेस हुए मोबाइल की रिकवरी दर 48.60 फीसदी है। यानी 75,345 मोबाइल फोन अब भी बरामद होने बाकी हैं।