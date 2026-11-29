AI in Wedding Decoration: शादियों का सीजन शुरू होते ही मैरिज होम और बैंक्वेट हॉल में रौनक है। हर परिवार चाहता है कि उसकी शादी की सजावट सबसे अलग और आकर्षक हो। वहीं, सीमित बजट में भव्य और यादगार आयोजन करना भी वर-वधू पक्ष की प्राथमिकता रहती है। ऐसे में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) ने वेडिंग डेकोरेशन की दुनिया में भी दस्तक दे दी है। अलवर में इवेंट प्लानर्स और वेडिंग डेकोरेटर्स की मदद से कम समय और कम बजट में आकर्षक सजावट के नए प्रयोग किए जा रहे हैं।



इवेंट प्लानर आर्ची अग्रवाल बताती हैं कि पहले जहां डेकोरेशन का डिजाइन तैयार करने के लिए घंटों बैठकर स्केच बनाने पड़ते थे और ग्राहकों को केवल तस्वीरों या पुराने काम के नमूनों के जरिए सजावट समझाई जाती थी, वहीं अब एआइ की मदद से मैरिज होम का पूरा लुक पहले ही तैयार करके दिखाया जा रहा है। ग्राहक अपनी पसंद, बजट और थीम बताता है और एआइ की मदद से कुछ ही मिनटों में स्टेज, एंट्री गेट, मंडप, फोटोशूट कॉर्नर और पूरे मैरिज गार्डन की अलग-अलग डिजाइन तैयार हो जाती हैं।