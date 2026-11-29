स्पोर्ट्स साई केंद्र के संचालक शिवकुमार सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाना सबसे अच्छा माध्यम है। इससे शरीर सक्रिय रहता है और लोग अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को नियमित रूप से साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया। आयोजन में शहर के बच्चों, युवाओं और खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ भागीदारी निभाई।