प्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए बाल्यान ने कहा कि राजस्थान में पांच साल भाजपा और पांच साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद नेता जनता के मुद्दे भूल जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं। बाल्यान ने दावा किया कि पंचायतीराज चुनावों में जनता ने सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने जंतर-मंतर के आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक नहीं पहुंचने का आरोप भी लगाया।