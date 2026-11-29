ताराचंद गुर्जर ने अपने करीब 40 साल के राजकीय सेवाकाल में पंचायतीराज विभाग के अलग-अलग पदों पर काम किया। उन्होंने लगभग 30 वर्ष तक पंचायत समिति तिजारा में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में सेवाएं दीं। इसके बाद वे खैरथल-तिजारा जिले की पंचायत समिति कोटकासिम में करीब तीन साल तक कार्यवाहक विकास अधिकारी के पद पर रहे। पदोन्नति के बाद वर्ष 2014 से 2017 तक जिला परिषद अलवर में सहायक विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया। वर्ष 2017 में वे जिला परिषद अलवर से सेवानिवृत्त हुए।